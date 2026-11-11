Homem que gravou vídeo de FHC é indiciado e proibido de se aproximar do ex-presidente

O homem que filmou o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso acamado e publicou o vídeo em suas redes sociais foi indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa pela Polícia Civil do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 11, após prestar depoimento e ter o celular apreendido.

A mulher de FHC, Patricia Kundrat Brasil, registrou um boletim de ocorrência em 23 de outubro após Wesley Oliveira, de 34 anos, publicar um vídeo em que faz um "tour" pelo imóvel do ex-presidente e chega a mostrá-lo dormindo no fundo.

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A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que Oliveira e o marido, Lessandro Gonçalves, prestaram depoimento nesta quarta-feira, no 4º Distrito Policial, na Consolação, na área central da capital. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do casal, onde foram apreendidos dois celulares.

Ao deixar a delegacia, Oliveira afirmou que estava arrependido, apesar de anteriormente ter dito o contrário. "Sim, eu me arrependo. Ontem (terça) eu dei algumas entrevistas dizendo que eu não me arrependia, porque eu entendi que, de fato, eu não tinha cometido nenhum crime, e não cometi", disse.

"E, hoje, eu me arrependo pelo fato de toda essa repercussão, porque eu fiz algo como jornalista, como influenciador digital. Eu não fiz com a intenção de vexaminar sic ou causar qualquer constrangimento", acrescentou.

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Oliveira alegou que foi autorizado a fazer as gravações e afirmou que frequentava livremente a casa de FHC. Segundo ele, Gonçalves o ajudou a gravar o vídeo.

Segundo a SSP, Oliveira e o marido foram informados sobre as medidas judiciais impostas contra eles, que incluem a proibição de se aproximar da casa de FHC e de divulgar imagens do ex-presidente.

Questionado sobre as medidas, o homem afirmou que respeita a família e pediu desculpas pelo ocorrido. "Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, incomodado, constrangido. Me arrependo de tudo isso que aconteceu devido a essa grande repercussão", disse.

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"Se tivesse alguma intenção com o presidente, de vexame ou algo do tipo, eu tinha a possibilidade de gravar qualquer vídeo brincando, zoando, vexando. E não, eu sorri com o meu celular ao lado de uma pessoa célebre, ao lado de uma pessoa ilustre", acrescentou.

"Peço desculpas caso eles tenham se sentido de alguma forma ofendidos, mesmo eu tendo tido autorização da esposa dele", afirmou Oliveira. Ele também pediu à família de FHC que tudo ocorra "da melhor forma possível" e que eles "se compadeçam e vejam com bons olhos".

No boletim de ocorrência, registrado no 23º Distrito Policial, em Perdizes, ao qual o Estadão teve acesso, Patricia afirmou que Oliveira é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação "totalmente vulnerável".

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"Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da República, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem", afirma o histórico do documento.

Ao Estadão, Oliveira disse que seu marido é amigo de longa data de Patricia e, por isso, ambos frequentam a casa do ex-presidente. Ele afirmou que as gravações foram autorizadas pela mulher e acrescentou que, após o boletim de ocorrência registrado por ela, ambos conversaram por videochamada e que não há problemas entre eles.

O homem também disse que não está preocupado com o pedido de investigação apresentado pelos filhos de FHC. "Não tenho preocupação porque não cometi nenhum crime, foi tudo autorizado", afirmou.