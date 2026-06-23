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Homem invade casa da família de Daniel Vorcaro e rouba relógio de R$ 1 milhão

Escrito por Gustavo Côrtes (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 20:50:00 Editado em 23.06.2026, 20:59:05
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A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira, 23, o suspeito de invadir a casa do pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem teria roubado artigos de luxo, o que inclui um relógio avaliado em R$ 1 milhão.

Em nota, a corporação informou que abriu inquérito para investigar o ocorrido e que efetuou a prisão do suspeito, de 41 anos, em flagrante. Ele foi ouvido depois preso. "Os bens localizados foram restituídos às vítimas."

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Além do relógio, joias e calçados estariam na lista de itens recuperados pela polícia. A casa pertence ao pai do banqueiro, o empresário Henrique Vorcaro, que, assim como o filho, é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero.

Henrique está preso preventivamente por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, confirmada pela Segunda Turma da Corte, Ele é acusado de integrar e coordenar os trabalhos de um braço violento da organização criminosa de Vorcaro. O grupo planejava e executava ações de intimidações contra adversários.

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