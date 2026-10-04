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Hoje é o dia em que todos os brasileiros são iguais, do mais pobre ao mais rico, diz Toffoli

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo, 4, que o dia da eleição é o momento em que todo cidadão brasileiro é "efetivamente" igual, diante do direito de escolher seus candidatos nas urnas.

"Hoje é o dia em que todo cidadão é igual efetivamente um ao outro, do mais idoso ao jovem. Aquele que tenha mais condições econômicas, aquele que tenha condições de dificuldades de vida. O momento do voto é o momento em que 152 mil e 700 mil brasileiros são iguais. Essa é a importância de vir votar", disse a jornalistas depois de registrar seu voto.

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O ministro também destacou que a eleição define o futuro do Brasil, dos Estados e dos parlamentos, e ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação. "É poder exercer esse voto, que depois é devidamente apurado pela urna eletrônica", declarou.

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