'História e povo cobrarão a fatura', diz Sâmia sobre entrevista de Bolsonaro

Redação (via Agência Estado)

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) fez uma publicação no Twitter comentando a entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ao Jornal Nacional, ocorrida na noite de segunda-feira (22). "A História e o povo brasileiro cobrarão a fatura. Vamos derrotar esse criminoso, e seguiremos a luta pra que ele e toda a sua gangue paguem pelos crimes que cometeram", escreveu Sâmia. Na mensagem, a deputada compartilhou um trecho da entrevista em que a jornalista e apresentadora Renata Vasconcellos pergunta se o presidente se arrepende do comportamento durante a pandemia da covid-19. O chefe do Executivo, no entanto, defende que o governo federal fez sua parte e diz lamentar as mortes pelo coronavírus.