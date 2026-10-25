Haddad vota em SP e afirma que ?clima excelente nas ruas? pode pesar a favor de Lula

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ex-candidato ao governo estadual de São Paulo, afirmou que o "clima excelente nas ruas" pode pesar favoravelmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Ele votou na manhã deste domingo, 25, em um colégio na Zona Sul de São Paulo.

Haddad citou, como pontos a favor do presidente, "a onda dos últimos dias, a manifestação popular, praticamente em todas as grandes cidades do País, o apreço que o povo do interior tem pelo presidente Lula, sobretudo no Nordeste". Lula saiu atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais e busca virada na eleição deste domingo.

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O ex-ministro ainda afirmou: "Eu penso que tem um clima excelente nas ruas, estamos celebrando a democracia, e penso que o esforço do presidente, o compromisso dele com o País, a história de vida vai pesar neste último dia".

"Foi realmente muito diferente no segundo turno, o presidente estava emocionado ontem, segunda vez que a Paulista tem recorde de público, e não é pouco emocionante o que ele viveu esses dias. Ele passou pelo País inteiro e o clima é o mesmo em todas as cidades que ele visitou", avaliou.