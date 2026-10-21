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Haddad vê eleição 'muito apertada' e diz acreditar que vitória de Flávio traria retrocessos

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira, 21, que a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está "muito apertada" e que a campanha do petista pretende utilizar os últimos dias antes do segundo turno para alertar os eleitores sobre os riscos de retrocesso em caso de vitória do senador. A declaração foi dada durante entrevista coletiva em Campinas, no interior de São Paulo, onde Haddad participou de um ato de campanha ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

"Essa é uma eleição muito apertada, como a gente está vendo pelas pesquisas. Essa última semana mostra que está tudo empatado dentro da margem de erro", afirmou Haddad, ao ser questionado sobre as perspectivas de ampliar a votação de Lula no interior paulista.

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Segundo o petista, a reta final da campanha será dedicada a apresentar aos eleitores diferenças entre os projetos políticos dos dois candidatos. Haddad afirmou que uma eventual vitória de Flávio colocaria em risco a soberania nacional, a democracia, os programas sociais e os direitos trabalhistas.

O petista também criticou a proposta de ampliar a negociação direta entre patrões e empregados, defendida por parte da ala bolsonarista, e argumentou que a ausência de uma legislação protetiva enfraqueceria os trabalhadores nas negociações.

"Tem muita coisa em jogo no Brasil. Tem muita coisa em risco, e nós temos que usar esses três, quatro dias para conversar com as pessoas", disse.

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Haddad afirmou ainda que a população deseja mudanças, mas defendeu a continuidade das políticas adotadas pelo governo Lula. Na avaliação dele, a vitória da oposição significaria uma reversão dos avanços que atribui à atual administração.

"Eu diria que não está em risco. É certo que nós vamos ter um retrocesso no Brasil", disse o petista, ao criticar a possibilidade de retorno do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/HADDAD/PREOCUPAÇÃO/RETROCESSO
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