Haddad: Todas as privatizações do Tarcísio estão dando errado

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, voltou a criticar nesta quinta-feira, 6, as privatizações promovidas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Todas as privatizações do Tarcísio estão dando errado", afirmou o petista.

As declarações foram dadas em coletiva de imprensa após uma reunião com lideranças e militantes em Iguape, no Vale do Ribeira. Ao comentar o encerramento da greve dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), deflagrada após a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ao grupo Trivia Trens, Haddad atribuiu a insatisfação a Tarcísio.

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"Fiquei feliz por ter terminado. Eu entendo que São Paulo está vivendo um momento muito difícil, porque todas as privatizações do Tarcísio já estão dando errado. A Sabesp está dando muito errado. A CPTM teve que voltar atrás depois do incêndio em vagões de trem, colocando em risco a vida de dezenas de pessoas. O free flow teve que ser adiado para 1º de janeiro de 2027, inclusive com a necessidade de indenizar a concessionária com dinheiro dos paulistas", declarou Haddad.

O candidato também reiterou que, caso seja eleito, pretende revisar os contratos firmados pela atual gestão. "Tudo isso precisa ser revisto com cuidado. Os contratos leoninos contra o Estado de São Paulo, assinados pelo Tarcísio, eu vou rever", disse.