Haddad: Tarcísio gastou dinheiro com plataformas inúteis e educação de SP ficou para trás

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 28, que o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) gastou dinheiro com plataformas "inúteis" na área da educação e que a qualidade no ensino no Estado piorou.

"A infraestrutura das escolas do Estado está em situação de miséria. Você pode perguntar para as professoras. Só se gastou dinheiro em plataforma inútil", disse o petista, citando, mais uma vez, que o ensino Médio paulista era o terceiro melhor do País no passado, mas, sob Tarcísio, caiu para a décima colocação. Ele também fez menção ao fato de que São Paulo perdeu a liderança do ranking de competitividade dos Estados elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) pela primeira vez em 14 anos.

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"E você vai abrir os dados, o que nós mais perdemos posição, foi em gestão pública, nove posições. Por isso que nós perdemos a liderança em competitividade. E está tudo assim, na educação, na fila do SUS, no ambiente econômico", criticou.

As declarações foram feitas pelo petista após cumprir agenda de campanha na Zona Leste da capital paulista. Ele esteve no Complexo Esportivo e Cultural Cohab 1, na Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, na sede do Esporte Clube Urca. No local, Haddad interagiu com professores e alunos de uma escolinha de futebol.

Durante o encontro, Haddad também participou de uma roda de conversa com mulheres do Grupo Casa Rosada, entidade de liderança social da região, em que foram apresentadas demandas para crianças especiais. "Eu vim aqui para dar visibilidade a um problema grave. A educação especial está em frangalhos no Estado de São Paulo", declarou Haddad. Além de criticar a gestão de Tarcísio, ele lembrou que, quando foi ministro da Educação, foi um dos criadores do Fundo da Educação Básica (Fundeb).

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"Eu criei o Fundeb. Pela primeira vez a educação especial foi colocada no financiamento da educação. O antigo Fundef não financiava a educação especial, foi o Fundeb que passou a financiar, incluindo a dupla matrícula para casos severos", declarou. Ele disse que sua proposta para o Estado é que a lei de educação inclusiva "seja cumprida" e que haja disponibilidade de atividades de contraturno em casos de doenças mais graves.

Segurança pública

Ao falar sobre segurança pública, Haddad mencionou um caso divulgado nesta semana em que dois policiais militares foram presos suspeitos de roubo e estupro de uma adolescente na capital paulista. "Estão celebrando um governo que é bom gestor e eu estou vendo policial sendo acusado de estupro, policial sofrendo busca e apreensão na delegacia por extorsão, são matérias desta semana", disse.