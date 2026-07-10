Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Haddad, sobre rejeição: A campanha é um pouco nacionalizada, não tem como se dissociar

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 18:52:00 Editado em 10.07.2026, 19:00:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, atribuiu nesta sexta-feira, 10, a rejeição de 47% registrada pela pesquisa Datafolha à nacionalização da disputa estadual e à influência das redes sociais sobre o debate eleitoral.

"Está sendo revertido. Se você pegar o filme, vai ver que está sendo revertido. É assim que funciona mesmo", disse Haddad. "A campanha é um pouco nacionalizada. Então, não tem como também você se dissociar. É um grupo mais de centro-esquerda, progressista, e uma extrema direita muito atuante nas redes sociais. Não podemos negar o poder das redes sociais de disseminar um tipo de informação que gera esse antagonismo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por sua vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, registra rejeição de 29%. O atual chefe do Executivo paulista lidera as intenções de voto segundo a mesma pesquisa, com 46% ante 30 do petista.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva antes da participação de Haddad no programa No Osso, promovido pelo grupo Derrubando Muros. O ex-ministro da Fazenda afirmou que o Brasil vive, desde 2016, um cenário de disseminação do ódio e da intolerância, fenômeno que, segundo ele, não se restringe ao País e atinge outras sociedades ocidentais. O petista disse acreditar que essa conjuntura será superada, assim como a Ditadura Militar e outros obstáculos da história brasileira.

Haddad afirmou ainda que sua equipe acompanha dois levantamentos (trackings) diários de intenção de voto, analisa conjuntamente as pesquisas eleitorais e realiza estudos qualitativos para compreender o comportamento do eleitor. Segundo ele, esses dados orientam a elaboração das propostas e do plano de governo, mas sem que abra mão de seus princípios e valores por conveniência eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Governo Haddad Rejeição SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV