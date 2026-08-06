Haddad, sobre Lulinha: Lula vai deixar a PF trabalhar porque a nós interessa a verdade

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 6, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai interferir nas investigações da Polícia Federal (PF) que envolvem seu filho mais velho, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

"O Lula vai deixar a Polícia Federal trabalhar porque a nós interessa a verdade", disse Haddad em entrevista coletiva após reunião com lideranças e militantes em Iguape (SP), no Vale do Ribeira. "Qualquer que seja, a verdade tem que ser conhecida."

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Haddad disse que o principal mérito do governo federal é garantir autonomia à PF e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ter agido de forma diferente quando um de seus filhos era investigado, ao trocar o diretor-geral da corporação e promover a saída do hoje senador Sergio Moro do Ministério da Justiça.

O petista defendeu que familiares de autoridades sejam responsabilizados caso cometam irregularidades, independentemente da influência política dos pais. Segundo ele, essa regra deve valer para seus próprios filhos e para os de Lula e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu adversário na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

"Eles têm que saber que não é porque são filhos de pessoas que têm influência que essas pessoas vão usar a influência para proteger quem quer que seja", afirmou.

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Lulinha é investigado pela PF sob suspeita de tráfico de influência no governo federal. O caso ganhou novo desdobramento após a corporação identificar transferências da empresária Roberta Luchsinger, amiga do filho do presidente, para o ex-chefe de gabinete de Lula, o cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Marcola deixou a campanha petista na quarta-feira, 5, após a revelação das transações. Ele alegou que recebeu um empréstimo de caráter privado e o quitou com um repasse de R$ 249 mil. Roberta também é investigada e apontada como lobista em negócios relacionados a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".