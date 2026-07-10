Haddad, sobre críticas de Tarcísio a Marina e Simone: Uma agressão gratuita a duas mulheres

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, rebateu nesta sexta-feira, 10, as críticas feitas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) às pré-candidaturas as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) ao Senado. "Acho que todo mundo que ouviu ficou um pouco perplexo", disse o ex-ministro em coletiva de imprensa, antes de participar do programa No Osso, realizado pelo grupo Derrubando Muros.

Na quarta-feira, 8, Tarcísio afirmou que Marina e Tebet receberam o "cartão vermelho" de seus respectivos Estados, Acre e Mato Grosso do Sul, e que não seriam eleitas caso disputassem novamente por essas unidades da Federação. Elas são pré-candidatas à Casa Alta na chapa de Haddad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Com todo o respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram este Estado para servir", declarou em vídeo publicado nas redes sociais. A crítica, porém, foi feita apesar de o próprio governador não ser natural de São Paulo.

Marina nasceu no Acre, mas exerce mandato de deputada federal por São Paulo desde 2023. Tebet, por sua vez, representou Mato Grosso do Sul no Senado entre 2015 e 2022 e deve disputar pela primeira vez um cargo eletivo em São Paulo. Em 2026, ela oficializou a transferência de seu domicílio eleitoral para a capital paulista.

"Acho que todo mundo que ouviu ficou um pouco perplexo, né, com uma agressão gratuita a duas mulheres, ex-senadoras, que têm serviços prestados", respondeu Haddad. "Não precisa concordar com a pauta ambiental, a pauta da educação, que são as duas grandes bandeiras da Marina e da Simone. Mas é preciso respeitar e fazer o debate de ideias."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As ex-ministras do Meio Ambiente e do Planejamento também reagiram às falas de Tarcísio. "É claramente uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que para ele vir fazer política aqui é natural, e para mim e a Simone, não. E eu acho que tem também uma atitude de preconceito contra as mulheres, de se acharem os donos do mundo", disse Marina em entrevista ao G1 Campinas.

Em entrevista à CNN Brasil, 8, Tebet rebateu Tarcísio ao afirmar que é corintiana, paga impostos em São Paulo há dez anos e não precisou recorrer ao endereço de terceiros para se candidatar no Estado. A declaração fez referência ao governador, que nasceu no Rio de Janeiro, torce para o Flamengo e transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022, ano em que foi eleito.