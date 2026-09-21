Haddad sobre ausência de Tarcísio em debate: não entendo homem público que não presta contas

Após participar de sabatina na TV Record nesta segunda-feira, 21, o ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, voltou a criticar a ausência do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos debates organizados pelas emissoras de rádio e televisão.

Tarcísio também foi convidado para o encontro desta segunda na emissora, mas optou por não comparecer e, por isso, o debate foi, na verdade, uma sabatina de 30 minutos apenas com Haddad.

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"Não consigo entender por que um homem público não presta contas do seu trabalho", disse o petista, em conversa com a imprensa após a sabatina. "Seria importante respeitar o eleitor nesse momento e oferecer a ele a condição de confrontar. Deveria ser um prazer prestar contas. Se você tem orgulho do seu trabalho, quanto mais exposição você tiver, melhor", acrescentou Haddad, pontuando, ainda, que ele "nunca faltou" em um debate em sua vida.

Questionado sobre as agendas na reta final da campanha, Haddad reforçou que pretende se concentrar na capital e na Região Metropolitana, justamente locais em que o petista teve melhor desempenho no embate de 2022 contra Tarcísio, na comparação com o interior do Estado.

Haddad também disse que fará provavelmente "mais um ou dois" atos de campanha ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Região Metropolitana antes do primeiro turno das eleições, daqui a pouco menos de duas semanas. Na última sexta-feira, 18, os dois já participaram de um comício em Guarulhos, na Grande São Paulo.

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'Caixeiro viajante'

Ao comentar sobre propostas para a retomada do crescimento econômico de São Paulo, Haddad voltou a mencionar que pretende rever contratos para abrir espaço no Orçamento para novos investimentos. Ele também reforçou que medidas como a reforma tributária e o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia permitirão a reindustrialização do Estado e o direcionamento de novos investimentos para a região. "Nós podemos aproveitar isso para trazer empresas para cá. Eu vou ser um 'caixeiro viajante' para atrair investimento para São Paulo", afirmou.

Na segurança pública, o petista reforçou a promessa de garantir ferramentas de ponta e maior tecnologia para a polícia e destacou a necessidade de agilizar o registro de ocorrências para melhorar o índice de resolução de crimes. "Com 5% dos crimes esclarecidos, ninguém tem medo da polícia. Você tem 95% de chance de não ser pego em São Paulo", criticou.