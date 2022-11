Haddad: reuniões de Lula com Lira e Pacheco foram 'boas' e 'clima é construtivo'

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que as reuniões desta quarta-feira, 30, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram "boas" e de clima construtivo para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição. Os encontros foram antecipados pela reportagem.

continua após publicidade .

"O clima está muito bom no Congresso Nacional, dois presidentes estiveram aqui, tanto da Câmara quanto do Senado. Foi muito produtivo. O clima é muito construtivo", declarou Haddad ao deixar o hotel em que esteve hospedado desde segunda-feira em Brasília. Ele segue para São Paulo e retorna à capital do País na segunda-feira.

Protocolada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), a PEC da transição visa retirar o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos e autorizar o gasto de R$ 198 bilhões por fora da âncora fiscal.