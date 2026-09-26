Haddad: Pacto com vício acabou ontem com decisão corajosa de Lula

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defendeu a proibição das bets, anunciada pelo governo federal nesta sexta-feira, 25. "O problema é porque eles estão defendendo as bets e o presidente Lula acabou com o jogo online no Brasil, porque a gente quer tempo livre para as pessoas, mudar a escala 6x1, não para ficar jogando no celular. Esse pacto com o vício acabou ontem com uma decisão corajosa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Nós queremos o melhor para a população", disse Haddad em ato de campanha de Lula na Zona Leste de São Paulo.

Ontem, o governo federal anunciou a proibição das bets no País por meio de Medida Provisória. A proibição abrange as apostas sobre eventos reais de temática esportiva e sobre eventos virtuais de jogos online. O governo também encaminhou ao Congresso um projeto de lei que prevê pena de quatro a seis anos de prisão, além de multa, para quem explorar ou operar as chamadas apostas de quota fixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Haddad defendeu ainda a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. "Agora, na Fazenda, presidente, os riquinhos reclamaram que nós criamos imposto para banco, criamos imposto para bet e criamos imposto para milionário. 141 mil brasileiros passaram a pagar imposto para que 15 milhões de brasileiros que ganham até R$ 5 mil deixassem de pagar imposto de renda. Nós não temos vergonha de fazer justiça tributária", afirmou Haddad.

O ex-prefeito de São Paulo citou ainda ações realizadas pelo governo petista na capital paulista, citando a expansão da universidade pública e que o partido deu "voz à periferia".

Haddad afirmou que o senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, está "enrolado em todos os esquemas de corrupção do País". "Ele tem algum envolvimento? Ele tem algum amigo? No INSS ele tem esse tal de Willian que apareceu. No Master ele tem o Vorcaro. Na milícia ele tem o Adriano. Na rachadinha ele tem o Queiroz. Ele está sempre enrolado com alguma coisa perigosa", afirmou, sem apresentar provas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haddad também provocou o atual governador de São Paulo e seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "No dia 4 de outubro vamos mandar Tarcísio para casa em Brasília ou no Rio", disse.