Haddad: Lula deve se reunir com Biden nos EUA antes da posse

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quinta-feira, 30, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o presidente americano, Joe Biden, nos Estados Unidos, antes mesmo de tomar posse.

De acordo com Haddad, Lula também foi convidado para visitar a China, mas não deve conseguir fazê-lo até o fim do ano. "Há muitos convites de grandes potências para encontrá-lo. Se não for possível, vão conversar com ele virtualmente. Acho que o presidente Lula vai concluir o ano tendo conversado com grandes potências no mundo", afirmou o ex-MEC em Brasília.

"Tem choque de credibilidade com a eleição do Lula. Está atraindo atenção de investidores estrangeiros e eu pude constatar isso na viagem ao Egito e a Portugal", declarou o ministeriável.