Haddad lamenta 'falta de ética' na campanha de Edson Aparecido

Matheus de Souza, Giordanna Neves, Gustavo Queiroz e Luiz Vassallo (via Agência Estado)

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, criticou a "falta de ética na campanha ao Senado" do candidato emedebista Edson Aparecido, que compõe a chapa do adversário Rodrigo Garcia (PSDB). "É uma pena, que é um quadro que eu respeitava", disse.

"Não dedica o tempo de TV dele a pedir voto para o Senado, dedica todo o tempo de TV a falar mentiras ao meu respeito", disse o candidato antes do debate promovido pelo Estadão em pool com outros veículos.

O petista também aproveitou para cutucar Garcia e disse lamentar o papel que Aparecido exerce na campanha. "(Garcia) usa candidato ao Senado para campanha dele e não ao Senado", afirmou.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Garcia tem usado o tempo e o discurso de Aparecido para atacar Haddad. Ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo, o candidato ao Senado, que marca 3% das intenções de voto, aproveita cada inserção para apontar falhas da última gestão petista na capital paulista (2013-2016).

Aparecido cita obras inacabadas, aumento da fila da creche e o suposto fim do programa Mãe Paulistana como herança da passagem de Haddad pela Prefeitura. As acusações já foram parar três vezes na Justiça Eleitoral, mas sem sucesso para a campanha petista, que não conseguiu tirar nenhuma do ar.