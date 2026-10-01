Haddad: Flávio Bolsonaro deve ter alergia de dinheiro sujo, porque ele resolveu lavar

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) durante comício em São Paulo. "Flávio Bolsonaro deve ter alergia a dinheiro sujo. Ele resolveu lavar, lavar em bet", disse. Ele afirmou que Flávio "deve ter 20 anos de cadeia para cumprir pelo que ele fez até hoje com dinheiro público".

Logo no início da sua fala, Haddad saiu com duras críticas a Flávio, dizendo que ele começou sua vida "insurgindo contra o sistema como funcionário fantasma". O candidato mencionou polêmicas envolvendo Flávio, como seu suposto envolvimento com Adriano da Nóbrega e a milícia do Rio de Janeiro. "Ele condecorou esse assassino de aluguel, empregou a família do Adriano da Nóbrega no gabinete dele, também tomou o dinheiro da família do Adriano da Nóbrega, ficou mais rico", disse.

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"Depois ele resolveu conhecer um advogado chamado Willer Thomas, esse cara que apostou em bet mais de R$5 bilhões, provavelmente para lavar dinheiro, porque o Flávio Bolsonaro deve ter alergia de dinheiro sujo. Ele resolveu lavar, lavar em bet", disse. Depois, citou o suposto envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Por final, ele conheceu o Vorcaro e tomou dinheiro dos fundos de previdência roubado pelo Vorcaro para financiar o filme do pai, que custou 10% do que ele pediu, mas o restante ele resolveu sustentar a família nos Estados Unidos", afirmou. Ele continuou: "A gente precisa reeleger o Lula porque se o sistema funcionar, ele deve ter uns 20 anos de cadeia para cumprir pelo que ele fez até hoje com dinheiro público", disse.

Estavam presentes também as candidatas ao Senado por São Paulo alinhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

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Ele mencionou a polêmica sobre a Nossa Senhora Aparecida e afirmou não ser fake news. "Quem me acompanhou em 2022 sabe o que eles fizeram no dia de Nossa Senhora da Aparecida. Em 2022, um bando de bêbados entrando na basílica para agredir os fiéis", disse.