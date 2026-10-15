Haddad: Espero que Flávio consiga ao menos terminar de pé os debates com Lula

Na avaliação do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad o fato de o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter ficado atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições decorreu, entre outras coisas, da falta de informação a respeito da figura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. "A precariedade do Flávio não fica clara imediatamente para a sociedade. Pessoas dizem que votam nele porque é filho do Jair", disse o petista em entrevista ao Uol.

Para o ex-chefe da Fazenda, Flávio é "muito mais perigoso" que seu pai, porque o hoje senador possui um grau superior de racionalidade e operacionalidade com outros atores da política. "Jair tinha uma relação de outro nível com o Centrão. Ele trouxe o Centrão para dentro do governo quando a popularidade baixou. Hoje, figuras do centrão dependem muito da vitória do Flávio para abafar o caso Master", citou.

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Haddad também avalia que os debates que irão ocorrer entre Lula e Flávio serão uma boa oportunidade para o atual presidente alavancar seu nome junto ao eleitorado. "O presidente sempre consegue passar uma mensagem do que ele fez e do que ainda vai fazer. Não tenho dúvidas de que o presidente vai esclarecer aquilo que ainda pode ser dúvida por parte do eleitorado", disse o petista.

Em relação a Flávio, Haddad disse que espera que o senador esteja se preparando para o confronto. "Espero que Flávio tenha se preparado para o debate, diferente do último que ele participou, e consiga pelo menos terminar em pé o debate contra o presidente Lula", disse o petista, em referência a um episódio de 2016, quando Flávio era candidato a prefeito do Rio de Janeiro e passou mal durante um debate, tendo que ser retirado do estúdio.