Haddad diz repudiar 'toda forma de violência' ao comentar tiros em Paraisópolis

Sofia Aguiar e Giordanna Neves (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, ao ser questionado sobre o tiroteio envolvendo seu adversário na disputa, Tarcísio de Freitas (Republicanos), expressou surpresa e disse não estar sabendo sobre o ocorrido. Após ser informado por jornalistas, ele disse repudiar "toda e qualquer forma de violência".

continua após publicidade .

"Não tenho o menor conhecimento sobre isso", disse o petista após ser questionado por jornalistas sobre o ocorrido. Haddad cumpre agenda na manhã desta segunda-feira (17) em São Mateus, zona leste de São Paulo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice de chapa Geraldo Alckmin (PSB). Mesmo sem saber sobre o episódio, Haddad disse fazer uma "campanha de paz e muito respeitosa" e destacou que sempre tratou Tarcísio na base do respeito.

"Eu repudio toda e qualquer forma de violência. Isso vale para (20)18, (20)20 e (20)22", afirmou. "Sempre trabalhei no campo da dignidade da política, na contribuição com propostas, é assim que tenho me portado desde que entrei na vida pública.", disse.

continua após publicidade .

Apesar de pregar o respeito ao ocorrido, Haddad aproveitou para alfinetar Tarcísio, que faltou no debate ao governo de São Paulo na sexta-feira, 14. "É a quarta campanha que faço sem nenhum incidente, falando educado e sem me recusar a debater com ninguém", finalizou o candidato.

Um tiroteio na comunidade em Paraisópolis interrompeu a agenda de Tarcísio nesta manhã. O candidato deixou o local em segurança, com a equipe e jornalistas. A Polícia Militar informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado.