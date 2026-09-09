Haddad diz que reforma tributária vai ajudar a reindustrializar SP ao dar fim à guerra fiscal

O candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira, 9, que a reforma tributária deve contribuir para reindustrialzar São Paulo e colocar fim à guerra fiscal no País.

"Ao desonerar as exportações, vamos trazer investimento estrangeiro e criar condições para que ele venha para São Paulo e reindustrializar São Paulo." A declaração foi dada em conversa com jornalistas, durante agenda de campanha do petista no município de Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o ex-ministro da Fazenda de Lula, a disputa fiscal entre os Estados brasileiros foi responsável pela fuga de indústrias do território paulista. "Ao invés de atrairmos capital estrangeiro, um Estado briga com o outro para puxar os empregos para o seu lado. Com a reforma tributária, isso acaba."

O candidato petista também defendeu a aprovação de um plano de desenvolvimento econômico para São Paulo, focado em ciência, tecnologia e educação. Para ele, o projeto precisa capacitar a mão de obra que vai assumir as novas vagas de emprego.

Haddad foi ministro da Fazenda entre janeiro de 2023 e março de 2026, quando precisou deixar o Ministério para lançar a candidatura ao governo paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Revisão dos contratos de privatização

Fernando Haddad também sinalizou querer a revisão dos contratos de privatização da Sabesp, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além dos pedágios 'free flow', implementados durante a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

"Vou sentar com as concessionárias para rever tudo que for lesivo ao Tesouro. É um direito do poder concedente, sobretudo se o consumidor não está satisfeito." O ex-ministro descartou a revogação dos contratos de imediato e defendeu seguir os ritos judiciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato do PT ainda criticou o atual governador paulista e a atuação que teve no Ministério da Infraestrutura, no governo de Jair Bolsonaro (PL). "Tive que rever os contratos que o Tarcísio assinou como ministro da Infraestrutura. Só no caso da Vale, a empresa teve que pagar R$ 4 bilhões a mais do que foi pactuado." Haddad afirmou que vai seguir a mesma estratégia, se eleito ao governo de São Paulo.