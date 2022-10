Haddad diz que não tem preconceito com PPPs e que precisa 'saber fazer'

Sofia Aguiar, Matheus de Souza e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Com o transporte público em destaque, o candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) defendeu nesta segunda-feira, 10, em debate na Band, a expansão do transporte por trilhos no Estado, e, apesar de defender parcerias público-privadas (PPPs), dizendo não ter preconceitos com o modelo, o candidato reclamou da forma como são feitas pelo governo estadual.

"Você tem que saber fazer parceria", disse, ao defender que é preciso que os compromissos estabelecidos em contratos de concessão precisam ser regulamentados. "Eles estão privatizando o filé mignon, estão ficando com o osso e estão investindo dinheiro público naquilo que fica com o Estado e o sistema está se desorganizando", disse o petista.

Tarcísio concordou com a necessidade de se expandir a transporte sobre trilhos, e também com a exigência de comprimento do contrato de concessão. "Existem várias cláusulas que precisam ser cumpridas, e se não forem cumpridas, a gente tem que entrar com as punições", disse.