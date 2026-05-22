Haddad diz que houve retrocesso marcante na educação em SP e promete replicar modelo dos IFs

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta sexta-feira, 22, que tem havido um "retrocesso marcante" na qualidade do ensino médio paulista, com queda nas matrículas e reclamações tanto de professores quanto de alunos. A declaração foi feita a jornalistas após encontro com estudantes e docentes do Instituto Federal de Araraquara.

"O retrocesso é marcante, queda de matrícula, queda de qualidade, reclamação do magistério, reclamação dos alunos. Vamos até junho apresentar um projeto de recuperação da rede estadual paulista", disse Haddad.

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Segundo ele, uma das propostas é utilizar os modelos adotados pelos Institutos Federais (IFs), que aliam ensino médio e técnico, nas escolas estaduais do Estado. "Eu quero adotar o padrão do Instituto Federal na rede estadual. Para mim é uma condição muito importante utilizar o Centro Paula Souza, a rede de Etecs e Fatecs e utilizar o projeto pedagógico do Instituto Federal também na rede estadual", afirmou.

O petista destacou que a criação dos Institutos Federais foi concebida "a muitas mãos" durante sua gestão no Ministério da Educação. Segundo Haddad, ao final do atual mandato do presidente Lula, o número de Institutos Federais no País deve chegar a 800, mas a meta é chegar a mil unidades em um futuro próximo, quadro que foi estabelecido quando da concepção dos IFs.