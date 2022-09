Haddad detalha escolha de cidades para Bilhete Único Metropolitano

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou, em sabatina à Rede Globo nesta quarta-feira, 14, que a promessa de Bilhete Único para integrar sistemas diferentes de transporte e reduzir o preço pago pelo usuário será feito de forma gradual, iniciando em cidade com pouco emprego e alto deslocamento. "Vou pegar a cidade que tem menos emprego e mais deslocamento e gradualmente vou incorporar ao Bilhete Metropolitano. À medida que a economia for crescendo e a arrecadação for melhorando, nós vamos gradualmente incorporando até unificar", reiterou.

Ao justificar o projeto, Haddad defendeu que a validade do passe deve ser a partir do tempo decorrido, e não dos meios de transporte utilizados.

O ex-prefeito também reforçou uma promessa antiga de trem entre Campinas e São Paulo, mas pontuou que, até o final do primeiro mandato, caso eleito, as obras "estarão no mínimo adiantadas", sem garantir o tempo de entrega do projeto.

Segundo ele, tal projeto será apenas o começo. "Nós temos que introjetar a política de trilho em São Paulo", manteve sua promessa de campanha.