Haddad defende novo modelo de financiamento para universidades públicas paulistas

Durante sabatina no SPTV, da TV Globo, o ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, foi questionado sobre o financiamento à educação no Estado, especialmente das universidades, após a aprovação da reforma tributária. O petista respondeu que, para garantir o financiamento a Unesp, USP e Unicamp, será preciso alterar a constituição paulista.

"Eu já propus adotar o modelo Fapesp, que financia pesquisa científica no Estado. Ela tem uma verba vinculada à receita tributária do Estado e não a um determinado imposto. Quero adotar essa metodologia para garantir para as universidades estabilidade de planejamento de longo prazo", disse o candidato nesta segunda-feira, 14.

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Política monetária

Na sabatina, Haddad, defendeu que, embora tenha indicado o nome de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, trata-se de um cargo com mandato e de um órgão com autonomia operacional. O petista disse que "está insatisfeito" com a política monetária atual do BC, mas que, após a indicação, o indicado "faz as coisas da cabeça dele".

"Eu tenho me frustrado com a política monetária. Eu acho que a política monetária está excessivamente apertada, desnecessariamente", disse o petista. Questionado se ele conversa com Galípolo a respeito do tema, Haddad respondeu que sim, embora não tenha autoridade para impor qualquer decisão.