Haddad critica ausência de Tarcísio em debate: 'mostra que propostas dele não são convincentes'

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou o governador do Estado e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por não comparecer no debate da Record TV nesta segunda-feira, 21.

Haddad lamentou a ausência de seu adversário na disputa, afirmando que ambos juntos tem 90% dos votos válidos. "O fato da Record ter convidado só nós dois era uma oportunidade da gente fazer um confronto de ideias para dar ao eleitor a oportunidade de decidir qual é a melhor proposta para o Estado de São Paulo nas várias áreas críticas", disse o ex-ministro.

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Ele continuou: "a ausência dele revela não só um desrespeito com o eleitor, mas revela também que as propostas dele não são convincentes para garantir um segundo mandato", concluiu. O governador de SP e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foi convidado, mas não compareceu ao debate, que acabou se tornando uma entrevista com Haddad.

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21, Tarcísio tem 53% das intenções de voto na disputa pelo governo do Estado, enquanto Fernando Haddad (PT) registra 38%.