Haddad: campanha cumpriu papel de mostrar vulnerabilidades e mandou recado ao eleitor de SP

HO ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, escolheu o ABC Paulista para fazer seu penúltimo ato de campanha nas eleições deste ano, nesta sexta-feira, 2. Em coletiva de imprensa após uma caminhada ao lado de apoiadores em São Bernardo do Campo, Haddad disse que sua campanha cumpriu o papel de mostrar ao eleitor as vulnerabilidades do Estado em áreas como segurança, saúde e educação.

"Domingo é que vai mostrar a realidade. Acho que nós fizemos o papel de mostrar as enormes vulnerabilidades do governo, mas o povo tem várias razões para sopesar. Nossa campanha cumpriu o papel de mostrar que segurança, saúde e educação estão precisando de um outro caminho", disse o petista. "E o eleitor é quem comanda o espetáculo da democracia", complementou.

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Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na quinta-feira mostra que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 50% dos votos totais, contra 33% de Haddad. Nos votos válidos, a vantagem é de 56% a 37% em favor do atual mandatário, o que significaria vitória no primeiro turno.

Haddad também reforçou as críticas que fez ao longo da campanha sobre a ausência de Tarcísio em alguns dos debates e sabatinas. "Meu adversário não quis participar da maioria dos convites. Direito dele, mas acho que quem perdeu foi o eleitor, com esse sumiço dele", afirmou o petista, acrescentando que o atual governador também tinha mais tempo de propaganda no rádio e na televisão. "Mesmo assim, levamos ao eleitor interessado nosso recado e críticas sobre o que está acontecendo em São Paulo", frisou.

Haddad disse que era importante estar no ABC, berço político do PT, a dois dias da eleição para "relembrar o que nos fez fundar esse partido". "O PT nasceu aqui e a gente tem um compromisso de relembrar o que nos fez fundar esse partido e dar tanta força para ele, tantos avanços que ele propiciou para a população", disse.