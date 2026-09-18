Haddad ao eleitorado paulistano: Realizem o sonho do Tarcísio que é ir embora de SP

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 18, à militância em um comício em Guarulhos (SP) que os paulistanos devem realizar o desejo do governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que seria o de deixar o Estado.

"O sonho do Tarcísio era deixar São Paulo agora para concorrer à Presidência da República. Eu gostaria da ajuda de vocês para realizar o sonho do Tarcísio. Ele tem que deixar São Paulo, ele vai levar dos paulistas o carinho com que nós o recebemos aqui", declarou o candidato do PT ao governo de São Paulo.

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Haddad também atacou Tarcísio dizendo que o governador passou seis meses estudando os problemas do Estado mas não conseguiu resolvê-los.

"Depois de ficar seis meses estudando São Paulo e as formas de corrigir os problemas do Estado, o Tarcísio não deu conta daqui. O Tarcísio não deu conta dos problemas que ele pretendia resolver", declarou Haddad.

Haddad está ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comício em Guarulhos. No palanque também estão a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.