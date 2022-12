Haddad anuncia duas mulheres para presidir Banco do Brasil e Caixa

Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil (via Agência Brasil)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rita Serrano (à esq.), futura presidente da Caixa Econômica, Fernando Haddad (ao centro), futuro ministro da Fazenda, e Tarciana Medeiros (à dir.), futura presidente do Banco do Brasil

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (30) duas mulheres para presidir os principais bancos públicos brasileiros – a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. São elas Tarciana Medeiros e Maria Rita Serrano, respectivamente. Ambas são funcionárias de carreira das instituições que irão presidir.

continua após publicidade .

Segundo Haddad, as duas já se reuniram com ele e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para discutir as prioridades do novo governo para os bancos públicos e se mostraram “completamente alinhadas” ao que foi apresentado.

LEIA MAIS: DOU: viagem de Jair Bolsonaro a Miami, nos EUA, acontece em janeiro

continua após publicidade .

“Ambas estão bastantes animadas com as tarefas que lhes foram designadas pelo presidente da República”, disse Haddad ao anuncia-las a jornalistas em frente ao hotel onde Lula está hospedado em Brasília.

Segundo Haddad, a prioridade será oferecer linhas de crédito para famílias de baixa renda endividadas. O futuro ministro da Fazendo acrescentou que trata-se “de colocar à disposição da população o que foi promessa de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”.





continua após publicidade .

Currículos

Medeiros têm 22 anos de carreira no Banco do Brasil e agora, ela se torna a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em mais de duzentos de história da instituição, que foi fundada ainda na época do império, em 1808.

Ela atualmente possui cargo de gerente-executiva na diretoria de Clientes do Banco do Brasil. Antes, ela foi superintendente comercial da BB Seguridade, subsidiária do banco. Formada em administração de empresas, é pós-graduada em gestão, marketing, liderança e inovação.

Por dois anos, Medeiros esteve à frente de projetos de pós-venda na diretoria de Crédito e Empréstimos do BB, uma das áreas prioritárias em que o governo conta com a atuação do banco público de varejo logo nos primeiros momentos do novo governo.

Serrano, por sua vez, tem 31 anos de Caixa Econômica Federal, sendo a atual representante dos empregados eleita para o Conselho de Administração do banco estatal, cargo que ocupa desde 2014. Ela já desempenhou diversas funções e foi, entre 2006 e 2012, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC Paulista. Atualmente, ela é uma das líderes do movimento de defesa das empresas públicas.

Siga o TNOnline no Google News