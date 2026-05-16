Hacker apontado como integrante do grupo 'Os Meninos', ligado a Vorcaro, é preso em Dubai

Investigado por suspeita de fazer parte do grupo de hackers que prestava serviços a Daniel Vorcaro, Victor Lima Sedlmaier foi preso neste sábado, 16, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele era considerado foragido desde o dia 13, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, na 6ª fase da Operação Compliance Zero.

A informação foi divulgada inicialmente pela GloboNews e confirmada pelo Estadão. Em nota, a Polícia Federal afirmou que, ao tentar entrar no país árabe, Sedlmaier foi imediatamente deportado e já desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), onde foi preso pelas autoridades brasileiras.

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"A Polícia Federal acionou mecanismos de cooperação policial internacional junto às autoridades dos Emirados Árabes Unidos. A partir da atuação conjunta, foi determinada a não admissão do investigado no país e sua imediata deportação ao Brasil", disse a PF. A defesa de Victor Lima Sedlmaier não foi localizada pela reportagem.

De acordo com as investigações, Sedlmaier era integrante do núcleo chamado "Os Meninos", que tinha como líder David Henrique Alves. Alves, por sua vez, recebia encomendas de serviços de Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, que respondia diretamente a Vorcaro. Mourão morreu após ser preso e atentar contra a própria vida.

Em depoimento à PF, Victor declarou ser estudante de ciência da computação e que, desde julho de 2024, prestava serviços a David. Ele afirmou que recebia R$ 2 mil mensais, além de bônus, e que sabia que David trabalhava para Mourão "por questões do Daniel".

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"Tais dados são relevantes porque situam Victor em posição de prestador de serviços remunerado, não apenas por David, mas dentro de um fluxo econômico maior conectado a Felipe Mourão e aos interesses do núcleo central da organização", narrou Mendonça, com base nas informações prestadas pela PF.

Ainda conforme as investigações, Victor teria ajudado David a ocultar provas da atuação do grupo no dia da deflagração da terceira fase da Compliance Zero, que prendeu o Sicário no início de março.

Os dois teriam feito uma mudança às pressas da casa onde o grupo atuava na cidade de Lagoa Santa (MG). "Victor não apenas conhecia a rotina do líder do grupo, mas teria atuado para manusear, remover ou resguardar bens e equipamentos com potencial relevância probatória, em momento sensível da investigação", afirma a decisão de Mendonça.

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Além de Victor, a 6ª fase da Compliance Zero também determinou a prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, de David Alves e Rodrigo Franco, respectivamente líder e integrante do grupo "Os Meninos", além de um policial federal da ativa e um aposentado.