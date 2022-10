Guedes/EUA: não há dúvida em empresários e banqueiros sobre democracia no Brasil

Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não recebeu preocupações quanto a riscos à democracia no Brasil em meio à disputa presidencial no País durante reunião com empresários e banqueiros americanos, nesta terça-feira, 11. As eleições, afirmou, não estiveram na pauta, apenas em um momento, sobre uma agenda de bitributação, que ele prometeu endereçar ainda este ano.

continua após publicidade .

"Não houve uma só dúvida sobre preocupação com democracia no Brasil por parte de empresários e banqueiros", afirmou Guedes, em coletiva de imprensa, após o encontro.

Sobre o risco de o presidente Jair Bolsonaro (PL) não aceitar o resultado das eleições no segundo turno caso perda para o seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro disse que não falou sobre outro governo. "Nem se falou de possibilidade de outro governo vencer eleições".

continua após publicidade .

Ele afirmou ainda que o Brasil está institucionalmente fortalecido e que empresários demonstram "felicidade" com a gestão econômica do governo Bolsonaro. "O Brasil vai se revelar como uma potência emergente. Há a visão de que o Brasil está no caminho da prosperidade", concluiu o ministro da Economia, em conversa com jornalistas. A reunião contou com representantes dos setores de logística, química, tecnologia, agroindústria, farmacêutico e óleo & gás.