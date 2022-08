Guedes cumprimenta Lula e Dilma antes da posse de Moraes no TSE

Lorenna Rodrigues, Célia Froufe, Bruno Luiz, Iander Porcella e Izael Pereira (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou há pouco ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e cumprimentou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência nas eleições deste ano, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Guedes é crítico dos governos petistas e é o principal nome na área econômica do governo Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

No local, Guedes também cumprimentou outros dois ex-presidentes presentes, Michel Temer e José Sarney. Guedes e as outras autoridades participam da solenidade de posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE.

Na cerimônia, o ministro Ricardo Lewandowski também será empossado como vice-presidente da Corte eleitoral. Ele e Moraes conduzirão a eleição de 2022, que vem sendo marcada por grande polarização.

Esta é a primeira vez que os dois líderes nas pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), se encontram desde que o atual chefe do Executivo assumiu o comando do País.