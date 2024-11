Grupo invade imóvel no centro de São Paulo após resultado das eleições e é retirado pela PM

Um grupo de cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, invadiu um imóvel desocupado na avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, na noite deste domingo, 27, após o resultado do segundo turno das eleições municipais, que confirmou a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Familiares do proprietário, já falecido, chamaram a Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a PM foi acionada às 21h41 para atender a uma ocorrência de invasão de propriedade. "Os policiais do 3º pelotão de Choque atuaram e retiraram os invasores. A situação foi controlada", afirmou a pasta, em nota.

A retirada dos ocupantes foi filmada pela Frente de Luta por Moradia (FLM) e transmitida pelo Instagram. Pelas imagens, é possível ver a ação dos policiais, que isolam a entrada do prédio. Há explosão de bombas e o barulho de um helicóptero, que sobrevoa o local.

No vídeo, os integrantes do movimento social reclamam da violência policial e gritam para a polícia avisando que há crianças no imóvel. Não há registro, pelas imagens, de confronto. A reportagem procurou a FLM, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

Neste domingo, o prefeito Ricardo Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos válidos, ante 40,65% de Guilherme Boulos (PSOL). Boulos foi membro do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).