Grupo de sem-teto protesta em frente a condomínio de Flávio Bolsonaro em Brasília

Um grupo de cerca de 50 pessoas promoveu um protesto na manhã desta quinta-feira, 30, em frente ao condomínio onde mora o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), em Brasília. No ato, manifestantes exibiram faixas contra o presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, e críticas à situação de pessoas que estão passando fome no País.

A manifestação durou cerca de uma hora e foi encerrada por volta das 11h. O grupo não chegou a entrar no condomínio, ficando em um gramado na frente. Após o protesto, os manifestantes foram embora em três ônibus.

O imóvel de Flávio fica em um condomínio fechado no Lago Sul, região de casas luxuosas na capital federal. A compra foi alvo de polêmica pelo valor: R$ 6 milhões. O salário bruto de um senador da República é de R$ 33.763,00; após os descontos cai para R$ 24,9 mil. O valor do novo imóvel é mais que o triplo do total de bens declarados por Flávio Bolsonaro à Justiça Eleitoral em 2018, quando disputou uma vaga no Senado pelo Estado do Rio de Janeiro.

O senador disse na ocasião que financiou parte do valor no Banco de Brasília (BRB), a taxas de juros abaixo da média de mercado.