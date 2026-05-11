Governo Ratinho Junior tem aprovação de quase 80% no Paraná, diz pesquisa

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A gestão do governador Ratinho Junior mantém forte aprovação popular no Paraná, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (11) pelo Paraná Pesquisas.

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De acordo com o levantamento, 79,6% dos entrevistados aprovam a administração estadual. Outros 17,3% desaprovam a gestão, enquanto 3,1% não souberam ou preferiram não opinar.

Na avaliação qualitativa, 31% classificaram o governo como “ótimo”, enquanto 36,9% consideram a administração “boa”. Já 19,1% avaliaram a gestão como regular.

Os índices negativos seguem menores: 5,8% disseram considerar o governo ruim e 5,8% classificaram como péssimo.

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A pesquisa também questionou quem deveria receber o apoio político de Ratinho Junior na sucessão estadual de 2026. O senador Sergio Moro aparece na frente, citado por 38,5% dos entrevistados.

Na sequência estão Rafael Greca, com 16%, Sandro Alex, com 11%, e Requião Filho, com 9,1%.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

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Foto: TNOnline Foto: TNOnline



