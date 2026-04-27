Governo Ratinho Junior tem 80% de aprovação no Paraná, aponta Quaest

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), encerra seu segundo mandato com uma aprovação de 80% entre os eleitores, segundo dados da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (27). De acordo com o levantamento, que aponta apenas 13% de desaprovação, o governador, que não pode ser reeleito este ano, desistiu de sua pré-candidatura à Presidência da República, cargo para o qual o PSD lançou o nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado.



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A avaliação detalhada da gestão reforça o cenário de otimismo: 70% dos entrevistados classificam o trabalho de Ratinho Junior como ótimo ou bom, enquanto 21% o consideram regular e 6% o avaliam como ruim ou péssimo. Questionados sobre o processo de sucessão estadual, 64% dos eleitores afirmam que o atual governador merece eleger um sucessor, contra 25% que opinam o contrário, enquanto 11% não souberam ou não quiseram responder.

Quanto às prioridades do estado, a Educação foi apontada por 9% dos entrevistados como o problema mais grave do Paraná no momento. Na sequência, aparecem infraestrutura com 7%, pobreza e desigualdade com 6%, além de corrupção, desemprego e economia, cada um com 3% das citações. Saúde e violência foram mencionadas por 2% dos eleitores, enquanto 50% dos consultados citaram outros temas e 15% não souberam ou não responderam.

O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de abril. A pesquisa apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%, estando registrada sob o número PR-02588/2026.

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Disputa pela sucessão

Os eleitores do Paraná foram perguntados se acham que Ratinho merece eleger um sucessor. As respostas:

Sim, merece: 64%

Não merece: 25%

Não sabe/não quis responder: 11%





A Quaest perguntou também sobre a avaliação do governador:

70% responderam que ele faz uma gestão ótima ou boa;

para 21%, é regular;

6% consideram ruim ou péssima.

Principal problema do Paraná

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A Quaest perguntou aos eleitores qual é o problema mais grave no Paraná neste momento. O tema mais citado foi Educação, com 9%. A lista também inclui:

Infraestrutura: 7%

Pobreza e desigualdade: 6%

Corrupção: 3%

Desemprego: 3%

Economia: 3%

Saúde: 2%

Violência: 2%

Enchentes: 0%

Outros: 50%

Não sabem/não responderam: 15%



