Governo não sabia de projetos que aumentam ganhos de servidores do Congresso, diz Esther Dweck
Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 07:41:00 Editado em 05.02.2026, 07:49:18
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou nesta quarta-feira, 4, que o governo não tinha conhecimento prévio dos projetos de lei aprovados na véspera pelo Congresso que ampliam os ganhos dos servidores do Legislativo. A informação foi divulgada pelo Blog da Míriam Leitão, no site do jornal O Globo.
Dweck afirmou que discorda da proposta e que o governo tentou pactuar com os demais Poderes regras para as remunerações que ultrapassam o teto constitucional, mas a discussão não prosperou.
