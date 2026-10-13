Governo Lula tem avaliação negativa de 45% e positiva de 34%, revela pesquisa BTG/Nexus

O governo do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é avaliado como ruim ou péssimo por 45% dos eleitores e como ótimo ou bom por 34%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13. Outros 20% consideram a gestão regular, e 1% não sabe ou não respondeu.

Na rodada anterior, publicada em 28 de setembro, a avaliação negativa também era de 45%. A positiva oscilou de 36% para 34%, enquanto a parcela que considera o governo regular passou de 19% para 20%.

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Na divisão das respostas, 15% avaliam o governo como ótimo, 19% como bom, 20% como regular, 7% como ruim e 38% como péssimo.

Aprovação

Em pergunta separada, 50% desaprovam o trabalho de Lula e 45% aprovam. Outros 5% não sabem ou não responderam. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 49%, 46% e 5%, respectivamente.

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Entre os que avaliam o governo como regular, 59% declaram voto em Lula no segundo turno e 24% no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Entre os que classificam a gestão como ótima ou boa, Lula tem 95%; entre os que a consideram ruim ou péssima, Flávio registra 93%.

A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.