Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Governo Lula tem avaliação negativa de 45% e positiva de 34%, revela pesquisa BTG/Nexus

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é avaliado como ruim ou péssimo por 45% dos eleitores e como ótimo ou bom por 34%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13. Outros 20% consideram a gestão regular, e 1% não sabe ou não respondeu.

Na rodada anterior, publicada em 28 de setembro, a avaliação negativa também era de 45%. A positiva oscilou de 36% para 34%, enquanto a parcela que considera o governo regular passou de 19% para 20%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na divisão das respostas, 15% avaliam o governo como ótimo, 19% como bom, 20% como regular, 7% como ruim e 38% como péssimo.

Aprovação

Em pergunta separada, 50% desaprovam o trabalho de Lula e 45% aprovam. Outros 5% não sabem ou não responderam. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 49%, 46% e 5%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os que avaliam o governo como regular, 59% declaram voto em Lula no segundo turno e 24% no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Entre os que classificam a gestão como ótima ou boa, Lula tem 95%; entre os que a consideram ruim ou péssima, Flávio registra 93%.

A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
GOVERNO LULA/AVALIAÇÃO/PESQUISA/BTG/NEXUS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV