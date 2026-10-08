Governo Lula tem avaliação negativa de 40% e positiva de 35%, segundo o Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado negativamente (ruim ou péssimo) por 40% dos eleitores. A parcela que avalia o governo positivamente (boa ou ótima) é de 35%. Outros 24% avaliam o governo como regular.

Há uma semana, antes do primeiro turno das eleições, a avaliação negativa do governo petista era de 41%, e a positiva de 35%.

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O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.

O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação pessoal do presidente Lula. Entre os respondentes, 49% reprova o petista, contra 48% que o aprovam. No levantamento anterior, os porcentuais eram os mesmos.