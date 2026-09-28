Governo Lula tem 45% de avaliação negativa e 36% de positiva, diz pesquisa BTG/Nexus

A seis dias do primeiro turno das eleições gerais no País, a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece em 45%, é o que mostra a 16ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 28. A parcela que considera a gestão ótima ou boa oscilou de 35% para 36% em relação ao levantamento de 21 de setembro.

Na pesquisa atual, 37% classificam o governo como péssimo e 8%, como ruim. Entre os que fazem avaliação positiva, 20% o consideram bom e 16%, ótimo. A avaliação regular passou de 18% para 19%. As variações entre as duas rodadas estão dentro da margem de erro.

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O levantamento também perguntou, separadamente, se os eleitores aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente. Nesse indicador, 49% desaprovam Lula, ante 50% na rodada anterior; 46% o aprovam, porcentual que não mudou. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Eleitores que avaliam o governo como regular

O grupo que classifica a gestão como regular apresenta escolhas distribuídas entre candidaturas. Nesse recorte, 45% declaram voto em Lula no cenário estimulado de primeiro turno, 21% em Flávio Bolsonaro (PL) e 9% no escritor Augusto Cury.

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A Nexus entrevistou por telefone 2.000 eleitores de 25 a 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.