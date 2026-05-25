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Governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 40%, diz BTG/Nexus; bom e ótimo somam 37%

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 07:33:00 Editado em 25.05.2026, 07:43:45
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra melhora na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora a percepção negativa ainda supere a positiva. Segundo o levantamento, 40% avaliam a gestão como ruim ou péssima, ante 37% que a classificam como boa ou ótima. Outros 22% consideram o governo regular, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em abril, a avaliação negativa recuou três pontos porcentuais, de 43% para 40%, enquanto a positiva avançou quatro pontos, de 33% para 37%. A fatia dos que classificam a gestão como regular oscilou de 23% para 22%.

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Os dados de aprovação também indicam um cenário de maior equilíbrio. De acordo com a pesquisa, 48% desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 47% aprovam a gestão. Outros 6% não se posicionaram.

Em abril, a desaprovação estava em 49%, contra 46% de aprovação, o que indica um estreitamento da diferença entre os dois indicadores.

A pesquisa foi realizada pela Nexus, por telefone entre os dias 22 e 24 de maio. Foram entrevistados 2.045 eleitores. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04193/2026.

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