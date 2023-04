Governo Lula amplia limpeza no GSI e total de demitidos chega a 87

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, determinou nesta quinta-feira, 27, a exoneração de mais 58 servidores servidores da pasta. Na quarta-feira, 26, outros 29 funcionários também foram dispensados do órgão, incluindo quatro que ocupavam postos de comando.

continua após publicidade .

As medidas foram tomadas por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um movimento que tem sido classificado por seus assessores no Palácio do Planalto como a "desbolsonarização" do órgão, que contava com quadros ligados ao ex-ministro da pasta, general Heleno. O total de demitidos chega agora a 87 servidores. As novas exonerações serão publicadas no Diário Oficial da União de amanhã. Segundo o GSI, as demissões são parte de uma "renovação do quadro de funcionários".

Cappelli assumiu interinamente o comando do GSI no último dia 19 deste mês, imediatamente após a queda do general Gonçalves Dias por ter sido flagrado interagindo com invasores do Planalto nos atentados golpistas de 8 de janeiro. Cappelli foi incumbido por Lula de realizar um "raio-x" na pasta para identificar possíveis participantes da tentativa de golpe.

continua após publicidade .

O ministro também exonerou "a pedido" o ex-chefe de gabinete da secretaria-executiva do GSI, Jorge Henrique Luz Fontes.

Em depoimento à Polícia Federal (PF) na última sexta-feira, 21, o ex-ministro G.Dias disse que ocorreu um "apagão" de inteligência no GSI durante a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Imagens divulgadas por Cappelli a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostram efetivo reduzido do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial na defesa do Planalto no momento em que ocorreu a invasão.