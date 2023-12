Governo e sindicatos fazem acordo e delegados da PF vão ganhar até R$ 41 mil

Sindicatos da Polícia Federal e o governo Lula chegaram a um acordo, após meses de negociação, para recomposição dos salários na corporação. A promessa é que, a partir de 2024, cinco carreiras da PF terão aumento - delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Os reajustes serão escalonados ao longo dos próximos três anos, em agosto de 2024, maio de 2025 e maio de 2026.

Delegados e peritos: R$ 27.831,70 (terceira classe), R$ 30.869,46 (segunda classe), R$ 35.377,35 (primeira classe) e R$ 41.350 (classe especial); Escrivães, agentes e papiloscopistas: R$ 14.710,70 (terceira classe) e R$ 25.250 (classe especial). O Planalto e os policiais federais travaram uma tensa queda de braço ao longo do ano, com movimentos estratégicos das entidades de classe, que ameaçaram inclusive fazer greves em áreas sensíveis. O acordo põe fim às pressões das associações por melhores salários. Os protestos e operações "tartaruga" se estendiam desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os sindicatos ainda pretendem retomar as conversas sobre a reestruturação da carreira, não contemplada no pacto, mas a promessa de reajuste garantiu uma trégua na relação com o governo. As negociações foram intermediadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, também participaram ativamente das conversas para resolver o impasse antes da virada do ano. "Chegamos a um bom termo, ao melhor acordo possível", afirmou, em nota, a secretária adjunta de Relações de Trabalho Meri Lucas. As propostas foram votadas e aprovadas por quatro entidades da PF - Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol), Associação Nacional Dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) e Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef). Em nota, a ADPF defendeu que os valores foram acordados levando em consideração a "realidade fiscal e orçamentária" do País. "Este é um passo significativo em direção ao fortalecimento das instituições responsáveis pela segurança e justiça no Brasil", comemora Willy Hauffe Neto, presidente da associação.

Os salários dos policiais rodoviários federais também terão reajuste e, até 2026, os agentes vão receber até R$ 26 mil (topo da carreira). A negociação com os policiais penais está em andamento, segundo informou o governo.