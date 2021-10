Da Redação

Governo deve anunciar valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, deve ter um novo valor divulgado nesta terça-feira (19) pelo governo federal. De acordo com dois ministros, o valor será de R$ 400 até o final de 2022.

O novo valor, para respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, será pago em parte pelo orçamento previsto pelo antigo Bolsa Família, atingindo até R$ 300, o que deve ficar dentro do teto dos gastos públicos. E R$ 100 extras, fora do teto dos gastos públicos, mas como um pagamento temporário. Com isso, o governo não precisa criar uma nova fonte de receita e pode fazer o pagamento fora do teto dos gastos públicos.



O novo programa entrará em vigor a partir do próximo mês, assim que a última parcela do auxílio emergencial for paga. O Auxílio Brasil foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro, que pretende disputar a reeleição em 2022.

Valdo Cruz, G1.