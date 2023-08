Governo deseja mudar modelo, mas precisa de relação sustentável, diz Renan Filho sobre emendas

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Elisa Calmon e Luiz Araújo (via Agência Estado)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido crítico ao orçamento secreto, entende que o repasse de emendas se faz necessário para conquistar apoio do Congresso Nacional. "Acho que o presidente deseja mudar o modelo, entretanto, na prática, você precisa colocar algo no lugar para ter uma relação sustentável dos poderes Legislativo e Executivo", disse. O ministro, que participou na noite desta segunda-feira, 21, do programa

, da TV Cultura, ponderou a mudança de ambiente no Parlamento entre os diferentes mandatos de Lula, indicando maior dificuldade de apoio atualmente. "Isso está em construção e não é simples, porque o jogo de pesos e contrapesos se estabelece toda hora. Nenhum presidente pode fazer o que ele quer, a vontade em um governo não é apenas do presidente", disse. "O orçamento secreto como era não é da mesma forma que está colocado agora. O orçamento secreto ninguém sabia para onde ia. Agora sabemos para onde vai. Essa pode não ser uma mudança radical, mas pode ser a possível", destacou na sequência.