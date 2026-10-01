Governo de SP: Tarcísio tem 50% das intenções de voto e Haddad, 33%, diz pesquisa Datafolha
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 50% das intenções de voto no primeiro turno da eleição em São Paulo, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira 1º. Fernando Haddad (PT) marcou 33%.
Brancos e nulos são 7% e indecisos, 3%. Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) marcaram 2% cada. Izadora Dias (PCO) tem 1%. Os dados são da pesquisa estimulada, quando a lista com os candidatos é apresentada aos eleitores.
Na rodada anterior, em 24 de setembro, Tarcísio tinha os mesmos 50%, enquanto Haddad havia marcado 30%.
Nos votos válidos, cálculo que exclui os indecisos, brancos e nulos, o atual governador seria reeleito já no próximo domingo, com 56% dos votos contra 37% do petista.
Ainda de acordo com o Datafolha, em um eventual segundo turno, Tarcísio venceria Haddad por 55% a 38%, com 1% de indecisos e 6% de brancos e nulos.
O Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pelo grupo Globo, foi registrada no TSE sob o número SP-01367/2026.