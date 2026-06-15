Governo de SP diz que é falsa a informação sobre sigilo de 100 anos em contrato do metrô

O governo do Estado de São Paulo disse, por meio de nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ser falsa a afirmação de que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria decretado um sigilo de 100 anos em um contrato de construção da linha 6 do metrô paulista.

Mais cedo, em evento organizado pela revista Veja, o pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), criticou a atual gestão, dizendo que havia sido imposto sigilo de 100 anos em um aditivo do contrato de construção da referida linha.

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Segue abaixo a nota na íntegra enviada pela Secretaria de Comunicação do governo de São Paulo.

"É falsa a afirmação de que o governador Tarcísio de Freitas tenha decretado 'sigilo de 100 anos' sobre o contrato ou os termos aditivos da Linha 6-Laranja. Não houve decreto, despacho ou qualquer ato do governador ou do Governo do Estado que determinasse a classificação sigilosa desses documentos".