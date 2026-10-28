Governo da Argentina informa que Flávio Bolsonaro embarcou para Guayaquil na noite de terça

O governo da Argentina informou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal ingressaram no país na noite da terça-feira, 27, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na Província de Misiones.

Em publicação no X na madrugada desta quarta-feira, a Direção Nacional de Migrações da Argentina relatou ainda que a família embarcou em um voo privado da companhia Baires com destino a Guayaquil, no Equador.

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Segundo o site de notícias argentino Infobae, a família do parlamentar está a bordo de um Gulfstream G400 que fará uma parada para reabastecimento na cidade equatoriana antes de seguir para os Estados Unidos. A rota da aeronave, ainda de acordo com o Infobae, evita sobrevoar o território brasileiro.

Os quatro membros da família portavam "documentação de viagem válida, sem nenhum impedimento legal para a entrada no país", de acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina.

As informações contradizem aliados de Flávio, que afirmaram que o senador e a família teriam chegado aos Estados Unidos já na terça. Fontes do governo norte-americano disseram que eles receberão vistos para se estabelecer no país.