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Governadora Celina Leão, do DF, tem alta e retoma agenda

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 16:45:00 Editado em 01.06.2026, 16:53:09
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A governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, 1º, e retomou a agenda de compromissos oficiais. Ela estava internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, desde sábado e tratava um pneumotórax, quadro em que há presença de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica.

Ela retomará às atividades com ritmo reduzido, conforme orientação médica. "A gente vai adaptar a agenda à minha condição física, com a liberação do meu médico; vou tentar fazer todas as agendas que eu der conta de fazer", declarou ao deixar o hospital.

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A governadora participou nesta segunda da abertura de programa que disponibiliza gabinete móvel itinerante com serviços públicos, em Ceilândia. "Meu médico não queria, mas o que me deixa viva é minha força de trabalho", afirmou em imagens postadas em seu perfil no Instagram.

Celina começou a apresentar sintomas febre, dores no corpo e falta de ar na última quinta-feira. Ela foi admitida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e submetida a um procedimento de drenagem. Um exame mostrou resultado satisfatório do procedimento.

O pneumotórax ocorre quando há acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, na chamada cavidade pleural. A condição pode provocar colapso parcial ou total do pulmão e causar sintomas como dificuldade para respirar, dor súbita no peito e sensação de aperto na região torácica.

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Celina assumiu o governo do Distrito Federal no mês de maio, após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice, para concorrer a uma vaga no Senado. Os dois romperam na esteira da crise provocada pelo envolvimento do Banco Regional de Brasília (BRB), controlado pelo governo do DF, no escândalo do Banco Master.

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CELINA LEÃO/INTERNAÇÃO/UTI/ALTA MÉDICA
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