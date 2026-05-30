Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Governadora Celina Leão, do DF, é internada em Brasília com sintomas respiratórios

Escrito por Por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 20:08:00 Editado em 30.05.2026, 20:18:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi internada neste sábado, 30, em Brasília (DF), após apresentar sintomas respiratórios. Ela está sendo atendida no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, para tratar de um pneumotórax (presença de ar entre as camadas da pleura, a membrana interna do tórax) e ficará sob observação médica, segundo informações do governo.

O acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica pode causar dor na região e desconforto ou dificuldade para respirar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Celina assumiu o governo do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice, para concorrer a uma vaga no Senado.

Os dois romperam na última semana, entretanto, na esteira da crise provocada pelo envolvimento do Banco Regional de Brasília (BRB) na maior fraude fiscal da história do Brasil operada pelo Banco Master de Daniel Vorcaro.

Ibaneis foi fiador da tentativa de compra do Master pelo BRB quando ainda estava no governo. O ex-presidente do banco distrital, Paulo Henrique Costa, está preso - e pode envolver o ex-governador numa eventual delação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje Celina tenta se descolar do antecessor e da crise do Master. Em entrevista ao Estadão, a governadora afirmou que cada um dos dois tinha um CPF diferente ao ser perguntada sobre os envolvimentos com o Banco Master.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CELINA LEÃO/GOVERNADORA/INTERNADA/DF
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV