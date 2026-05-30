Governadora Celina Leão, do DF, é internada em Brasília com sintomas respiratórios

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi internada neste sábado, 30, em Brasília (DF), após apresentar sintomas respiratórios. Ela está sendo atendida no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, para tratar de um pneumotórax (presença de ar entre as camadas da pleura, a membrana interna do tórax) e ficará sob observação médica, segundo informações do governo.

O acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica pode causar dor na região e desconforto ou dificuldade para respirar.

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Celina assumiu o governo do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice, para concorrer a uma vaga no Senado.

Os dois romperam na última semana, entretanto, na esteira da crise provocada pelo envolvimento do Banco Regional de Brasília (BRB) na maior fraude fiscal da história do Brasil operada pelo Banco Master de Daniel Vorcaro.

Ibaneis foi fiador da tentativa de compra do Master pelo BRB quando ainda estava no governo. O ex-presidente do banco distrital, Paulo Henrique Costa, está preso - e pode envolver o ex-governador numa eventual delação.

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Hoje Celina tenta se descolar do antecessor e da crise do Master. Em entrevista ao Estadão, a governadora afirmou que cada um dos dois tinha um CPF diferente ao ser perguntada sobre os envolvimentos com o Banco Master.