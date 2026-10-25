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Governador reeleito de Sergipe, Fábio Mitidieri parabeniza Lula: Vitória do povo brasileiro

Escrito por Bianca Rocha, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador reeleito de Sergipe, Fábio Mitidieri do PSD, parabenizou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula (PT). Em publicação em sua rede social X, destacou a vitória como uma conquista do povo brasileiro.

"Parabéns ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição! Uma vitória do povo brasileiro, de quem acredita em um país que trabalha pela dignidade, pela justiça social, pelas oportunidades e pela qualidade de vida da nossa gente", escreveu.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/FÁBIO MITIDIERI/CUMPRIMENTOS
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